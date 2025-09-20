Morreu no Hospital Geral de Palmas o motorista de 40 anos, identificado como Apocalipse Alves Barros Rêgo. Ele havia ficado gravemente ferido em um acidente entre dois caminhões na rodovia TO-010, no trecho que liga Palmas a Lajeado.\nSidiney Prestes Locatelli, de 60 anos, condutor do outro caminhão morreu no local do acidente, na tarde de quinta-feira (18). Após a batida, o trecho ficou interditado e gerou congestionamento de 2,5 km.\nApocalipse foi resgatado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Ele teve uma das pernas amputadas e a família dele fez campanha nas redes sociais para conseguir doação de sangue durante a internação. O motorista morreu na sexta-feira (19).\nO corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Palmas, onde passa por exames e deve ser liberado aos familiares na manhã deste sábado (20), conforme a Secretaria da Segurança Pública.