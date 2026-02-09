A jovem Emilli Vitória Guimarães Lopes, de 23 anos, que teve o corpo queimado dentro de casa, morreu no domingo (8), após ficar 11 dias internada na UTI de Queimados do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), segundo informou a unidade hospitalar.\nO caso aconteceu em 28 de janeiro e, de acordo com denúncia da família de Emilli, a mulher teria sido queimada pelo companheiro, Raffael Castro da Silva, na frente da filha do casal, uma criança de três anos.\nSegundo a Polícia civil o caso está sendo investigado como feminicídio. O g1 não conseguiu contato com a defesa do suspeito.\nPiloto é preso no aeroporto de Congonhas em operação contra exploração sexual de crianças\nCasal morre após carreta tombar na BR-153, entre Porangatu e Tocantins\nMulher encontrada morta em rio no Tocantins era 'alegre e brincalhona', diz sobrinha