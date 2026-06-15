Mairu Karajá dedicou a trajetória à defesa dos direitos indígenas e à valorização da cultura Iny Karajá (Reprodução/Instagram de Mairu Karajá)\nMorreu neste domingo (14) Mairu Hakuwi Kuady Karajá, uma das principais referências intelectuais do povo Iny Karajá. Doutorando em Direito com período de estudos em Paris, na França, o pesquisador tocantinense construiu uma trajetória marcada pela defesa dos direitos indígenas, pela valorização da cultura de seu povo e pela presença em espaços acadêmicos e institucionais no Brasil e no exterior.\nA notícia da morte provocou comoção entre lideranças indígenas, pesquisadores e instituições acadêmicas. Segundo a família informou ao g1, Mairu morreu após sofrer um infarto. Nas redes sociais, homenagens destacaram o legado deixado por Mairu na formação de jovens indígenas e na luta pela representação dos povos originários em espaços de decisão.