Morreu nesta sexta-feira (24) o coronel veterano da Polícia Militar Antônio Marmo, aos 81 anos, um dos nomes ligados à criação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) em Goiás. A causa da morte não foi divulgada.\nDe acordo com nota de falecimento divulgada por integrantes da PM, o militar, nascido em 11 de setembro de 1944, construiu uma trajetória de destaque na corporação e deixou legado entre gerações de policiais.\nDedicada e carinhosa: saiba quem era a ex-servidora que morreu em acidente na TO-335\nJustiça afasta policiais penais suspeitos de ligação com grupo de estelionato eletrônico no Bico do Papagaio\nMédico vira alvo de investigação após registrar 199 ultrassonografias em um único dia\nTrajetória marcada pela criação da Rotam em Goiás\nEm 1981, surgiu uma das unidades operacionais mais conhecidas da Polícia Militar de Goiás: a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). A estrutura nasceu inicialmente como um pelotão da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque) e passou por diferentes formatos até se consolidar como o atual Batalhão de Rotam.