O capitão da Polícia Militar Eládio José do Prado Neto, de 46 anos, morreu neste sábado (13) após ficar quase um mês internado após sofrer um acidente de moto, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. De acordo com a corporação, ele estava lotado no 4º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar do Estado de Goiás, sediado na cidade da região sul de Goiás.\nAinda segundo a PM, Eládio estava de serviço quando sofreu o acidente, enquanto realizava uma escolta de moto, no dia 22 de maio. O militar foi socorrido e ficou internado em Goiânia, mas não resistiu e morreu na capital.\nAo g1, o major Bruno Alvim, colega e amigo do militar, contou que Eládio atuava como chefe do serviço de inteligência dentro do batalhão e estava na PM desde 1999. Ele destacou que o capitão era querido e um ótimo militar.\nEra um amigo muito querido. Um pai, esposo dedicado. Sempre pronto, aquela pessoa que, quando a gente precisava dele, estava sempre pronto para desenrolar a missão e com sugestões. Muito fiel e honesto", elogiou.