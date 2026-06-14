O capitão da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Eládio José do Prado Neto, morreu neste sábado (13), em Goiânia, após permanecer internado por mais de 20 dias em decorrência de um grave acidente de moto sofrido durante o serviço. O oficial era lotado no Comando de Policiamento Rodoviário e atuava no 4º Batalhão Rodoviário da PM, sediado em Caldas Novas.\nSegundo a corporação, o capitão estava em serviço no dia 22 de maio quando sofreu um acidente durante uma escolta motociclista, atuando como batedor. Após dias de tratamento e luta pela recuperação, ele não resistiu aos ferimentos (leia a nota naíntegra ao final da matéria).\nAo jornal O POPULAR, a esposa do capitão, Larissy Cardoso, descreveu o policial como um homem dedicado à família e à profissão. Em relato emocionado, ela afirmou que Eládio era um excelente esposo, pai e profissional.