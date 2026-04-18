O cachorro que teve o corpo queimado com gasolina em uma oficina em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, morreu após ficar uma semana internado em estado grave. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Henrique Berocan. O suspeito do crime é um mecânico, que alegou ter ateado fogo no animal para proteger uma criança.\nA morte de Rolley ocorreu na sexta-feira (17). De acordo com o atestado de óbito, o cachorro sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele teve choque séptico, uma infecção generalizada, devido às queimaduras graves pelo corpo.\nO caso aconteceu no dia 9 de abril, no bairro Sítios Santa Luzia. Segundo a Polícia Civil, o mecânico foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado. Conforme apurado pela TV Anhanguera, ele foi solto após um pedido de habeas corpus.