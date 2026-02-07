O jovem Rodrigo Castanheira, agredido pelo piloto Pedro Turra após uma briga ocorrida há duas semanas no Distrito Federal, morreu na manhã deste sábado (7). A informação foi confirmada pelo tio da vítima, Flavio Henrique Fleury. "Acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita", lamentou ele (assista ao momento da agressão acima).\nRodrigo, de 16 anos, estava internado no Hospital Brasília desde o dia 23 de janeiro. O quadro, que já era considerado gravíssimo pela equipe médica, se agravou nas últimas horas.\nA hospitalização ocorreu após o jovem ser agredido pelo piloto Pedro Turra, ex-Fórmula Delta. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.\nPiloto suspeito de agredir adolescente por causa de chiclete é preso\nInfluenciador Henrique Maderite é encontrado morto em MG\nBrasil atinge recorde de feminicídios em 2025: quatro mortes por dia