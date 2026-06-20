Jornalista Elaine Maria de Oliveira Lopes, coordenadora de afiliadas da TV Anhanguera, morreu neste sábado (20) (Reprodução/Instagram de Elaine Lopes)\nA jornalista Elaine Maria de Oliveira Lopes, coordenadora de afiliadas da TV Anhanguera, morreu neste sábado (20), após complicações decorrentes de uma leucemia. Ela tinha 59 anos e descobriu a doença após ser internada na última quarta-feira (17) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Goiânia, onde teve o quadro de saúde agravado poucas horas após a internação.\nDiscreta na tela, mas central na construção do noticiário, Elaine era responsável por assinar diariamente as edições dos telejornais e coordenar parte estratégica da produção jornalística da emissora. Do início da manhã ao fim da noite, atuava nos bastidores garantindo a organização, a qualidade editorial e a integração das equipes.