Elias Júnior/Reprodução (Linhas são vistas em rochas às margens do rio Tocantins)\nLinhas perfeitas que percorrem rochas às margens do rio Tocantins em Aguiarnópolis, no norte do Tocantins, chamaram a atenção de quem vive na região. Imagens registradas pelo vereador Elias Júnior, mostram esses "riscos" em várias rochas.\nSegundo o morador Francisco Nivaldo, as linhas percorrem uma distância de aproximadamente seis metros e são um mistério.\n"É um mistério porque é só naquele meio lá que tem. Nós andamos por outros cantos lá, eu e o vereador, mas não vimos no outro canto. Eu fiquei imaginando o que poderia ser uma coisa daquela ali, né? Eu estou encabulado, porque aquela rocha ali é muito forte. Pela idade que eu tenho, que eu me entendo de gente, conheço muito o interior que tem muita pedra, nunca tinha visto uma coisa igual aquela ali", contou.