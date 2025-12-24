-Granizo em Palmas (1.3353740)\nUma chuva forte no início da tarde desta quarta-feira (24), véspera do Natal, chamou a atenção dos palmenses, devido à queda de granizo em várias quadras. Imagens feitas pelo morador Juarez da Silva mostram o momento exato em que pequenas pedras caem em uma rua da quadra 606 Sul (Veja o vídeo).\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para grande parte do Tocantins, incluindo as regiões central, norte e Bico do Papagaio. O aviso é para o último feriado do ano, nesta quinta-feira (25). A previsão é de chuvas com 20 a 30 milímetros por hora.\nConforme o alerta, nesse período há possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h e baixo risco de queda de galhos, além de descargas elétricas.\nFrota do transporte coletivo de Palmas terá redução no número de veículos; entenda