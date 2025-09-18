Serviços simples do dia a dia como lavar roupa, tomar banho e cozinhar, são alguns dos problemas que os moradores estão enfrentando por causa da falta de água em vários bairros da região norte de Palmas. A situação tem gerado incômodo na população que está sem o abastecimento adequado desde o último sábado (13).\nVeja no JA 2ª Edição: Moradores do Setor Água Fria sofrem com falta de água\nFranscisco Silva é morador do setor Água fria e percebeu a piora do abastecimento desde o fim de semana.\nTodo dia falta água, as reclamações que mais vejo. O problema maior é que eles [empresa pelo abastecimento] não avisam aos moradores quando será interrompido ou quando deve voltar. Muitos têm caixa d’água e conseguem ainda chegar do serviço e tomar um banho ou fazer comida, mas quem não tem é difícil”, disse.