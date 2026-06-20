Moradores de diversas cidades do país foram surpreendidos no final da noite desta sexta-feira (19) e início da madrugada do sábado (20) com um alerta de evento extremo da Defesa Civil de conteúdo enigmático. As mensagens continham a palavra "misantropia" ou variações como "misantropi4".\nA palavra denota aversão, desconfiança ou desprezo por pessoas e pela espécie humana.\nEm Curitiba, no Paraná, as mensagens foram recebidas por volta das 23h45 da sexta-feira. Em outros locais do país, como São Paulo, Brasília e Aracaju, os relatos do recebimento são da madrugada do sábado, por volta da 1h30 da manhã.\nDeldi da Lotérica: pioneiro de Formoso do Araguaia morre em acidente na BR-010 em Palmas\nInvasão de pista, perícia e sobreviventes: o que falta esclarecer sobre o acidente da TO-110\nCâmera registra acidente que matou motociclista de 21 anos em Palmas