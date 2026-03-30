Moradores de Marianópolis ficam em pânico após incidente na rede de energia elétrica (Reprodução/Instagram Notícia do Tocantins)\nOs moradores que tiveram eletrodomésticos queimados com os incêndios em padrões de energia em Marianópolis serão indenizados, de acordo com a Energisa. A concessionária informou que o problema foi causado devido a uma interferência na rede feita por uma empresa de internet. Ao todo, 56 imóveis foram afetados.\nO nome da empresa de internet responsável pelo problema não foi divulgado.\nO caso aconteceu no dia 18 de abril. Maurício Zanina, gerente de construção e manutenção da Energisa, explicou que, inicialmente, a prioridade foi retomar o fornecimento de energia em todos os imóveis. Para isso, a concessionária chegou a comprar os materiais necessários em lojas de materiais de construção da cidade.