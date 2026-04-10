Avião com dois ocupantes cai na área rural de Trindade, segundo o Corpo de Bombeiros (Divulgação/ CBMGO)\nMoradores filmaram quando um avião fez um pouso de emergência nesta sexta-feira (10), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam na aeronave foram socorridas.\nNo vídeo, obtido pela TV Anhanguera, o avião aparece planando em círculos. O movimento atrai a atenção das testemunhas.\nO avião parece que está caindo. Dando 'BO'. Vai cair, está caindo", diz o morador no vídeo.\nOutro ângulo mostra o avião já perto do solo, quase realizando o pouso de emergência (veja abaixo).\nVeja a reportagem no JA1: Morador filma avião fazendo pouso de emergência\nAo g1, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) foram acionados e as causas do acidente estão sendo investigadas.