Moradores de Jaú do Tocantins, no sul do estado, organizaram uma caminhada para prestar homenagens ao casal José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32 anos, e os quatro filhos deles, que morreram durante um acidente na BR-153.\nVeja no Bom diaTocantins: Moradores de Jaú do TO fazem homenagem para família que morreu em acidente na BR-153\nFoi um choque, a cidade está em luto, porque eram uma família querida e morava com a gente [amigo] há mais de cinco anos”, contou Acrísio José Matos, amigo e vizinho do casal.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (20). A família morava na cidade de Jaú do Tocantins e estava viajando para participar de um aniversário em Campinorte, em Goiás, quando se envolveu em um acidente com uma caminhonete, um caminhão e uma moto.\nQuatro filhos do casal morreram no acidente. São eles: José Victor, de 17 anos, Emanuela, de 14 anos, José Arthur, de 10 anos e Théo, de 3 anos.