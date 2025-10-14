Moradores de Taquatinga, região sudeste do Tocantins, sentiram os tremores em alguns pontos da cidade na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), um terremoto de magnitude 4,2 mR foi registrado na cidade de Luis Eduardo Magalhães (BA), por volta das 10h.\nA servidora Luzinete dos Santos, contou ao JTo que o tremor foi muito rápido.\nEm alguns locais da cidade estão falando que sentiram, mas nem imaginávamos ser terremoto! Aqui no escritório sentimos sim o tremor. Foi muito rápido, tipo uma onda de tremor. Mais ou menos umas 10h20. Foi tipo aquele rolo compressor passando na rua", disse.\nO tremor foi registrado pelas estações da RSBR e analisado pelo Laboratório Sismológico da UFRN. O terremoto aconteceu por volta das 10h14, com epicentro na Bahia.\nApagão: pelo menos 27 cidades do Tocantins são atingidas