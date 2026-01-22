Moradores protestaram em frente a prefeitura para cobrar providências (Reprodução/Ana Patrícia Jorge de Araújo)\nMoradores de Silvanópolis, que fica a cerca de 120km de Palmas, realizaram uma manifestação na tarde desta quarta-feira (21) em frente à sede da prefeitura. O grupo protesta contra a baixa qualidade da água distribuída na cidade. A mobilização reuniu famílias, comerciantes e líderes comunitários que exigem medidas imediatas para resolver o problema (veja vídeo mais abaixo).\nOs relatos indicam que a água apresenta coloração alterada e odor forte. Tais condições tornam o recurso inadequado para o consumo e preocupam a população sobre possíveis riscos à saúde. A insatisfação atinge diversos bairros do município localizado na região central do Tocantins.\nO técnico em agropecuária Renato Moura de Carvalho, de 22 anos, afirmou que o cheiro da água impede até tarefas básicas como escovar os dentes. Segundo ele, o problema na represa persiste há anos.