Relatos apontam forte odor na água que chega às casas em diferentes bairros (Arquivo pessoal/Quesia Dias)\nMoradores de Silvanópolis denunciam que a água que chega às casas apresenta coloração alterada, forte odor e condições inadequadas para consumo. Fotos e vídeos enviados ao Jornal do Tocantins nesta segunda-feira (19) mostram água amarelada e aspecto esbranquiçado, além do mau cheiro descrito por moradores como odor semelhante a urina e fezes (veja vídeo no final da matéria).\nAlém da qualidade, moradores reclamam do valor das contas, que chegam a até R$ 600 em um único mês. Segundo os relatos, mesmo com cobranças elevadas, os imóveis não possuem ligação de esgoto e utilizam fossa séptica.\nA lavradora Gleiciane Nascimento da Conceição, de 24 anos, afirma que paga caro por um serviço que considera inadequado. Ela conta que não utiliza a água da torneira para beber e precisa buscar água em outros locais.