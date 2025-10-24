Cerca de 41 mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) podem agendar o recebimento do kit e a instalação sem custo da nova parabólica digital. O programa Brasil Antenado, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações (MCom) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), chegou a 44 cidades tocantinenses com a oferta de instalação gratuita.\nSegundo a empresa responsável por assegurar a inclusão digital no país, nesta nova etapa, chamada de Fase B, o programa contempla ainda os estados do Maranhão, Pará, Piauí e Roraima, totalizando mais de 229 mil famílias aptas a receber o benefício.\nAcesso à internet pode melhorar a saúde mental de pessoas acima de 50 anos, diz estudo\nQuase 20% dos brasileiros ainda só têm acesso à TV analógica\nA iniciativa busca ampliar o alcance da televisão aberta gratuita e promover inclusão social em regiões onde o sinal ainda é precário.