Imagens mostram água com aspecto alterado em recipientes domésticos (Arquivo pessoal/Raylanne Moreira de Carvalho)\nMoradores de Silvanópolis relataram na noite desta terça-feira (20) que a água que chega às casas segue com coloração amarelada, odor desagradável e impurezas visíveis. Segundo relatos, o problema persiste há mais de uma década, afetando famílias de diferentes idades, incluindo crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde. O abastecimento emergencial com caminhão pipa não atende toda a população, e moradores pedem soluções estruturais, como poços artesianos.\nA conselheira tutelar Ana Patrícia Jorge de Araújo, de 40 anos, que é moradora de Silvanópolis há quase 35 anos, contou que a situação causa problemas de saúde na família. “Atualmente, aqui na Rua Caetano Guimarães não chega água, temos vizinhos idosos, crianças e meu esposo com problemas renais. Ele sente dor no estômago e diarreia sempre que consome essa água, quando tem. Por isso suspendemos o uso”, relatou.