Em Palmas, o alto número de furtos e roubos a residências tem assustado os moradores, que pedem mais policiamento. Na região central de Palmas, a moradora de uma quadra nobre, a Arse 114, antiga 110 Sul, já teve a casa furtada três vezes.\nVeja no JA 1ª Edição: Palmas registra 670 ocorrências de roubos e furtos somente em 2025\nÉ muito ruim, você se sente impotente, fica pensando que graças a Deus não estávamos em casa e você vê a sua casa toda revirada e começa a perceber quantas coisas levaram. É muito ruim, e você se arma como? A casa tem cachorro, alarme, sensor de movimento e câmeras em toda a casa", comentou a servidora pública Erika Fernandes.\nDe janeiro a agosto deste ano, foram 645 registros de furtos a residências em Palmas. No Tocantins, foram 2.127. No caso de roubo, em que é empregada a abordagem do autor às vítimas, foram 99 no estado e 33 em Palmas. Os números são da estatística geral disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).