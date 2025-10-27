-Moradores de Guaraí reclamam da falta de asfalto no setor Serrinha (1.3328724)\nA falta de pavimentação na avenida Alagoas tem incomodado moradores de Guaraí. A poeira tem afetado a saúde e empreendimentos de quem vive no local. Jaqueline Ribeiro vende espetinho na região e já precisou suspender os serviços por causa do pó. Segundo a moradora, a situação tem afetado a saúde das crianças.\n"Aqui as crianças vivem gripadas. Eu tenho 51 anos e toda vez que essa promessa é feita e nunca cumpre. A situação aqui está péssima, é poeira demais, poeira que Deus me livre. Eu vendo o churrasquinho aqui de frente [à avenida]. Tem dia que eu nem vendo, que é poeira demais. Eu tinha parado de vender, é poeira demais", contou.\nA Prefeitura de Guaraí informou que a pavimentação do trecho da avenida Alagoas faz parte do plano de pavimentação urbana da cidade e que a obra está orçada em aproximadamente R$ 1 milhão. O município disse que já recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil e que está prevista a liberação de uma segunda emenda, no valor de R$ 250 mil, mas que "a execução completa do serviço demandará a captação de novos recursos" (veja nota completa abaixo).