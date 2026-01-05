Morador percorre rua com caiaque no oeste do estado (Reprodução/ Instagram de Paraíso no Grale)\nUm morador de Caseara, no oeste do Tocantins, narrou o momento em que um homem percorreu uma rua alagada de caiaque. O registro ocorreu após as chuvas do fim de semana no município.\nMoradores gravaram as imagens neste domingo (4) na rua Dona Joaninha, situada na parte baixa da cidade. O local concentra o escoamento da chuva. O narrador brincou com a situação no momento em que o homem aparece no vídeo e rema na correnteza.\nO servidor público Joabh Morais da Silva aparece nas imagens. Ele afirmou ao g1 que a enxurrada deságua em um rio e não gera prejuízos aos moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o volume de água não motivou registros de ocorrências.\nEstado registra 140 mil raios em apenas 24 horas, segundo Energisa