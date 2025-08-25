-Morador encontra jiboia dentro de guarda-roupa e bombeiros fazem resgate (1.3304111)\nMoradores de uma casa em Araguaína, no norte do estado, passaram por um susto ao encontrar uma jiboia dentro da gaveta de um guarda-roupa. O caso aconteceu no setor Cimba, e foi preciso ajuda do Corpo de Bombeiros para resgatar o animal e levá-lo a um local seguro.\nA situação ocorreu na casa do fotógrafo Neto Tavares, no sábado (16). Ele contou à TV Anhanguera que a família estava se preparando para ir se refrescar em um local de banho, quando a filha de 10 anos abriu a gaveta do guarda-roupa para pegar um biquíni, viu a cobra enrolada e saiu gritando.\nQuando eu me deparei com aquela cobra naquela gaveta, ali eu particularmente fiquei muito assustado pelo perigo. Como que uma cobra daquele tamanho consegue chegar ali naquele guarda-roupa, na gaveta tão pequena?", se questionou.