Habitação em Palmas (Alcione luz/Secom Palmas)\nO Tocantins soma 6,4 mil moradias entregues pelo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e o início de 2026, segundo dados do Ministério das Cidades, disponibilizados com exclusividade para o Jornal do Tocantins. O volume mantém média superior a 2 mil unidades por ano desde a retomada da política habitacional.\nDo total, 5,3 mil unidades integram a modalidade financiada, dentro das condições do programa, enquanto 1,1 mil moradias contam com subsídio do Orçamento Geral da União, voltado a famílias de menor renda.\nEntregas por ano\nNo recorte anual, o estado registra 1,2 mil unidades concluídas em 2023, 2,2 mil em 2024 e 2,7 mil em 2025. Em 2026, 225 moradias já chegaram aos beneficiários nos primeiros meses do ano.\nEm todo o país, o Minha Casa, Minha Vida alcança 1,4 milhão de unidades entregues desde 2023, reforçando a política habitacional como eixo de desenvolvimento social e econômico.