Nesta sexta-feira (13), foram publicados os critérios de priorização utilizados, bem como a lista de famílias habilitadas a participar do processo de seleção e da hierarquização das unidades habitacionais dos residenciais Parque dos Ipês I, II e III. O material foi publicado no Diário Oficial do Município.\nO documento estabelece as fases do processo pré-seletivo e define o novo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação da portaria, para apresentação de contestações, recursos administrativos e pedidos de correção de enquadramento de critérios ou de grupo de priorização. A solicitação deve ser feita mediante a apresentação de documentação comprobatória, presencialmente nas unidades do Resolve Palmas Centro e Sul.\nSegundo a Prefeitura de Palmas, as famílias habilitadas foram organizadas em grupos de participação, conforme os critérios previstos na legislação federal e nas normas que regulamentam o programa no município. Os grupos são: Bolsa Família; Benefício de Prestação Continuada (BPC); pessoas com microcefalia na composição familiar ou beneficiárias; idosos; pessoas com deficiência (PCD); moradores ou pessoas com trajetória de situação de rua; e grupo geral.