A Igreja Católica no Tocantins perdeu nesta terça-feira (26) o Monsenhor Juraci Cavalcante, que faleceu aos 92 anos após complicações de saúde. Foram 65 anos dedicados à vida sacerdotal.\nDe acordo com a assessoria da Diocese de Porto Nacional, as missas e o velório ocorrem na Catedral de Nossa Senhora das Mercês, no centro histórico da cidade. O sepultamento está previsto para às 15h desta quarta-feira (27), no cemitério de mesmo nome.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Diocese informa sobre a morte de monsenhor de Porto Nacional\nVeja os horários das missas em sulfrágio, para interceder pela alma do sacerdote, nesta quarta-feira (27):\n07 horas;\n11 horas;\n15 horas.\nTRAJETÓRIA\nMonsenhor Juraci nasceu no dia 21 de abril de 1933, em Corrente, no Piauí, e recebeu a ordenação no dia 24 de novembro de 1959, conforme dados da Dicoese de Porto Nacional.