-POP_Agressao_CMEI_040226 (1.3370081)\nA ex-monitora de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) de Ouvidor, no sudeste do estado, foi condenada a três meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, por agredir uma criança de 4 anos dentro da sala de aula. O caso aconteceu en 2024, mas só veio à tona em janeiro deste ano, após a intervenção do Conselho Tutelar (veja vídeo acima).\nAo POPULAR, o advogado Pedro Marinho Vieira Filho detalhou os termos da sentença e explicou as justificativas apresentadas para atenuar a pena da monitora.\nA condenação foi fixada em três meses e 18 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Cabe ressaltar que a defesa logrou êxito no pedido de suspensão condicional da pena. Além disso, foi estabelecido o pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais", explicou.