Um homem foi preso sob suspeita de matar a modelo Ana Luiza Mateus,de 30 anos, na madrugada desta quarta-feira (22). Ela foi encontrada em uma área comum de um condomínio da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido jogada do apartamento em que vivia pelo namorado, que foi conduzido à Delegacia de Homicídios.
Ele não teve o nome revelado e a reportagem não conseguiu contato com a defesa. A polícia não informou se o suspeito constituiu advogado.
Testemunhas contaram à polícia terem ouvido o casal brigando desde a noite de terça-feira (21). Às 5h, alguns vizinhos ouviram um barulho.