A Polícia Civil investiga as causas do tombamento de um ônibus escolar na rodovia TO-010, a cerca de 20 quilômetros de Paranã, no sudeste do Tocantins. O acidente matou o estudante Kauã Dias Pereira, de 16 anos e deixou seis pessoas feridas.\nDe acordo com informações do Governo do Tocantins e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o motorista relatou que um dos pneus do veículo estourou, o que teria provocado a perda de controle e o tombamento. O ônibus saiu da pista e parou às margens da rodovia.\nA Prefeitura de Paranã informou que o veículo havia passado por vistoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO) no dia 5 de março deste ano, sendo considerado apto para o transporte escolar.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso está sendo conduzido pela 99ª Delegacia de Polícia de Paranã.