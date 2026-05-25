Jhenyfer Camilly era estudante de Nutrição (Arquivo Pessoal/ g1 Tocantins)\nA estudante de Nutrição Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro na BR-010, em Palmas. Ela teve o pé amputado durante a batida, e a família acredita que um membro encontrado às margens da rodovia, alguns dias depois, pertença à jovem.\nO acidente aconteceu no dia 17 de maio, por volta das 6h, no km 3 da rodovia, no sentido Aparecida do Rio Negro. O caso é investigado pela Polícia Civil, com acompanhamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nVeja abaixo o que se sabe sobre o acidente que matou a estudante de nutrição.\nQuem era a vítima do acidente na BR-010?\nJhenyfer Camilly Alves dos Santos tinha 22 anos, era estudante de Nutrição e trabalhava como vendedora. Ela morava em Palmas e, segundo a família, era conhecida pelo comportamento alegre e pelo sorriso constante.