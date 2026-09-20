-Equipamento de academia se movimenta sozinho em praça no TO (1.3458277)\nUm vídeo de um equipamento de academia se movimentando sozinho em uma praça de Paraíso do Tocantins, na região central do estado, chamou a atenção de moradores e internautas. Nas imagens, o aparelho balança sem que ninguém esteja usando.\nO registro foi feito no dia 9 de agosto, por volta das 23h30, na Praça do SESP, no Setor Oeste. Danielle Ferreira da Silva, de 28 anos, estava com o marido e as filhas quando percebeu o movimento.\nSegundo Danielle, a família voltava para casa depois de sair da igreja e passar em uma sorveteria. Ao notar que o aparelho estava se mexendo, ela começou a gravar. “Mostramos a um casal que estava mais embaixo na rua. Eles foram ver também e falaram: ‘Deus é mais, misericórdia!’”\nNo vídeo, o marido de Danielle se aproxima do equipamento com o carro e demonstra surpresa ao perceber que ele continua se movimentando mesmo sem ninguém por perto. “Tem ninguém aqui, ó”, diz ele durante a gravação.