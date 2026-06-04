-Casa incendiada com padrasto e enteada (1.3418393)\nIvano Vaz Cunha, de 49 anos, e da enteada Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, morreram durante um incêndio que destruiu parte de uma residência no Setor Lago Azul I, em Araguaína. O caso, registrado na tarde de terça-feira (3), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Polícia Militar (PM), da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).\nConforme apuração da TV Anhanguera, Ivano já havia sido condenado, em 2019, por um crime semelhante, que envolveu a simulação de um incêndio e resultou na morte de uma estudante de 19 anos. A Polícia Militar informou ainda que Laiane estava com um dos braços quebrados e que os corpos foram encontrados seminus.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Corpos carbonizados em Araguaína são identificados