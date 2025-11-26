Polícia Civil do Tocantins informou que a missionária de Goiás considerada desaparecida pelo marido 'deixou o local por vontade própria' após viajar para uma pregação. Eliane Araújo de Sousa, de 38 anos, foi vista pela última vez na rodoviária de Gurupi, no sul do estado.\nA missionária é de Minaçu (GO), e mora com o marido, Ademar Pereira Dias, e duas filhas, uma de doze e outra de 14 anos. Ele relatou que a esposa veio para o Tocantins com o objetivo de fazer uma pregação em um evento evangélico em Formoso do Araguaia, também na região sul do Tocantins. Mas após o evento, teria decidido voltar sozinha de ônibus, no dia 17 de novembro, mas nunca chegou em Goiás.\nMissionária de igreja está há dez dias desaparecida após embarcar em ônibus: 'Foi pregar', diz marido\nVeja o que se sabe sobre a morte da técnica de enfermagem que gerou comoção em Arraias