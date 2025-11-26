A missionária Eliane Araújo de Sousa, de 38 anos, está desaparecida há dez dias. O marido dela, Ademar Pereira Dias, contou ao JTo que a esposa foi vista pela última vez no dia 17 de outubro, após viajar para fazer uma pregação em Formoso do Araguaia, região sul do Tocantins.\nEliane mora em Minaçu (GO) com o marido e duas filhas, uma de doze e outra de 14 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP), o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás.\nA missionária saiu de Goiás no dia 11 de novembro. Segundo o marido, ela “foi pregar” e decidiu voltar sozinha de ônibus.\nEla [Eliane Araújo] tinha ido realizar uma pregação em Formoso do Araguaia, mas quando foi na última segunda-feira [17 de novembro], ela pegou um ônibus às 6h, na rodoviária da cidade, e logo depois desceu em Gurupi", explicou o marido.