Sara Monteiro é natural de Anápolis (Reprodução / Instagram Sara Monteiro)\nA goiana Sara Monteiro, de 36 anos, eleita Miss Universe Uberlândia 2025, presa em São Paulo, atuava no núcleo financeiro de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal (PF). A corporação deflagrou na quarta-feira (15) a operação Luxury que apura um esquema interestadual que já resultou em 24 prisões. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela e nem dos demais investigados para se manifestarem até a última atualização desta reportagem.\nO delegado Rafael Herrera, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), afirmou, em entrevista ao g1, que o estilo de vida dos suspeitos chamou a atenção durante as investigações.\nDe fato, chamou a atenção no curso das investigações que alguns integrantes ostentavam uma vida economicamente incompatível com sua realidade, com veículos, viagens e até a participação de uma miss, que era esposa ou namorada de um dos integrantes”, declarou.