Sara Monteiro, eleita Miss Universe Uberlândia 2025 (Reprodução / Instagram Sara Monteiro)\nA anapolina Sara Monteiro, de 36 anos, eleita Miss Universe Uberlândia 2025, foi presa pela Polícia Federal (PF) na manhã de quarta-feira (15), em São Paulo. A ação faz parte da Operação Luxury, que investiga um esquema interestadual de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e já resultou em 24 prisões e no bloqueio de até R$ 61 milhões em bens.\nO POPULAR não localizou a defesa da investigada até a última atualização.\nConforme apurado pelo g1, a goiana é considerada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) uma das principais investigadas no caso. Ela havia se mudado recentemente para São Paulo e, anteriormente, morava em um condomínio de alto padrão no setor sul de Uberlândia, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.