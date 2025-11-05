O ministro dos Transportes Renan Filho visita nesta quarta-feira (5) o Terminal de Transbordo Ferroviário de Gurupi, a 213 km de Palmas. O objetivo é realizar a vistoria das obras de travessia urbana que estão sendo executadas na BR-153. A visita oficial também deve passar pelas obras de duas pontes.\nA visita do Ministro dos Transportes está prevista para ocorrer por volta das 10h30, no Km 666 da rodovia. O terminal faz parte da malha central da Ferrovia Norte-Sul, que conecta o município ao Porto de Santos (SP).\nAlém de receber cargas de grãos do Mato Grosso (MT), Bahia (BA) e Goiás (GO), o terminal tem capacidade de movimentar cerca de 500 mil toneladas de farelo de soja por ano. Localizado no Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia o terminal é um dos principais pontos para o escoamento da produção agrícola.