Karol Digital foi presa em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins (Karol digital/ Instagram/ Reprodução)\nA influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, e seu namorado, Dhemerson Rezende Costa, tiveram o pedido de liberdade provisória negado pelo Supremo Tribunal Federal. O casal está preso desde agosto de 2025, por suspeita de um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.\nO g1 solicitou posicionamento à defesa do casal, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.\nA decisão, do dia 11 de novembro de 2025, é da Ministra Cármen Lúcia, relatora do processo. Conforme o documento, a ministra afirma que, apesar de a defesa alegar que não teve acesso amplo ao processo, as autoridades comprovaram o contrário.