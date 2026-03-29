Os reajustes nos preços dos combustíveis em postos do Tocantins entraram na mira do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Segundo o órgão, uma ação mobiliza promotorias em todo o estado com o objetivo de coibir aumentos abusivos e assegurar maior transparência ao consumidor. A iniciativa é coordenada pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher (Caoccid).\nO MPTO informou que procedimentos administrativos já foram instaurados em municípios considerados estratégicos, como Palmas, Araguaína, Gurupi, Colinas do Tocantins e Tocantinópolis.\nDe acordo com o órgão, nessas localidades, promotores de Justiça requisitam documentos fiscais e contábeis. A documentação deve comprovar se os reajustes praticados pelos postos são compatíveis com o aumento real dos custos ou se há elevação indevida das margens de lucro.