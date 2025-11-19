O Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou a anulação de um contrato de R$ 80 mil entre a Câmara Municipal de Alvorada e a empresa Amazonas, para a reforma e atualização da lei orgânica e do regimento interno do município.\nA contratada é a empresa de consultoria legislativa EDO SOARES, que tem sede em Manaus (AM). A empresa não foi localizada para comentar a recomendação.\nA Câmera de Alvorada informou que o contrato está totalmente suspenso, tanto em relação à execução quanto a pagamentos. Além disso, a Câmera disse que a empresa contratada defendeu a manutenção do valor pactuado, apresentando justificativas vinculadas à natureza do serviço, ao caráter especializado das atividades desenvolvidas e às particularidades metodológicas da execução.\nPorém existe outro processo em curso, desta vez perante o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE), sobre o mesmo contrato, no qual a Câmara se manifestando e igualmente não se opõe a renegociar o valor, desde que respeitados os limites legais e assegurada a oitiva da empresa contratada. (Veja nota completa na íntegra da reportagem)