Denúncias de irregularidades em casas de repouso particulares de Palmas e Porto Nacional levaram diversos órgãos de segurança e de assistência social a uma fiscalização nas últimas semanas. Foram constatadas alimentação inadequada e ainda falta de profissionais de saúde nos locais, divulgou o Ministério Público do Tocantins (MPTO).\nOs nomes das instituições não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato das defesas.\nConforme o MPTO, foram registradas denúncias de negligência, como má alimentação e risco à integridade física dos residentes. E as famílias ainda chegam a pagar mais de R$ 5 mil de mensalidade, além de outras taxas, pelos serviços.\nDurante as inspeções nas instituições de Palmas, foram constadas falta de licenciamento sanitário, instalações precárias, ausência de profissionais de saúde, acompanhamento médico e práticas terapêuticas. Além da alimentação inadequada, e o descumprimento de termos de ajustamento de conduta (TACs).