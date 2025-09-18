Estudante dedicado, trabalhador e que deixava boas amizades por onde passava. É assim que Rosicléia Agripino da Silva Costa, de 41 anos, descreve o filho Lucas, que morreu aos 22 anos. O jovem trabalhava com transporte de passageiros por aplicativo e morreu no hospital após a moto dele bater de frente com um carro na Avenida NS-04, em Palmas.\nA minha felicidade, a minha força de lutar, foi embora junto com o caixão. Eu não tenho por quem lutar mais, tudo que eu fazia era pensando nele", lamentou Rosicléia.\nDe acordo com a mãe, Lucas estava trabalhando no momento do acidente, que aconteceu na noite de domingo (14) na quadra 504 Sul. A passageira Julcimeire de Oliveira Lima Almeida, de 42 anos, morreu no local e o motorista do carro, de 34 anos, sofreu ferimentos leves.\nApós o acidente, o motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. Ele não teve a identidade divulgada e o JTo não conseguiu contato com a defesa.