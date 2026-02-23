O projeto de mineração de ouro em Monte do Carmo, na região central do Tocantins, pode ser instalado ainda em 2026. O empreendimento é avaliado em US$ 250 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,4 bilhão.\nSegundo a mineradora, o projeto está em fase de revisão de engenharia. A expectativa do governo do estado é de que sejam gerados 2 mil empregos diretos e indiretos na região.\nConfira abaixo os principais detalhes sobre o novo projeto de mineração de ouro que promete movimentar a economia do Tocantins:\nOnde fica a cidade?\nO projeto de mineração está localizado no município de Monte do Carmo, situado na região central do estado do Tocantins. De acordo com os dados do último Censo realizado pelo IBGE, a cidade possui uma população de aproximadamente 5.694 habitantes.\nGeograficamente, Monte do Carmo encontra-se em uma posição estratégica, ficando a pouco mais de 90 quilômetros de distância da capital, Palmas. Além disso, a cidade faz parte de um polo minerador relevante no estado, onde também se encontram outras operações de extração de ouro e diversos minerais em cidades vizinhas como Porto Nacional e Natividade.