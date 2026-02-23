Continua nesta segunda-feira (23) o cerco policial na região sudeste do Tocantins que deixou quatro suspeitos mortos durante a apreensão de uma aeronave que transportava aproximadamente 500 quilos de pasta base de cocaína. A operação acontece entre os municípios de Paranã e São Salvador.\nSegundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), houve nova movimentação de suspeitos na região e as guarnições continuam as buscas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os nomes dos mortos no confronto policial não foram identificados.\nA ação teve início neste domingo (22), após o compartilhamento de informações de inteligência entre as forças policiais de Goiás e do Tocantins sobre uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas.\nDe acordo com o relatório da PM, foram apreendidas quatro pistolas e 14 fardos de substância análoga ao cloridrato de cocaína, com quase 500 quilos.