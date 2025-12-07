Uma militar de 25 anos foi encontrada morta após um incêndio na tarde de sexta-feira (5) em um quartel no Distrito Federal. Um soldado de 21 anos foi preso sob suspeita de assassinar a vítima e colocar fogo no local. O caso ocorreu no 1º RCG (Regimento de Cavalaria de Guardas), no Setor Militar Urbano.\nEm nota, a Polícia Civil disse que o homem confessou que, durante uma discussão, tomou uma faca militar e desferiu um golpe profundo no pescoço da vítima.\nEm seguida, conforme a investigação, o suspeito teria incendiado o local usando álcool e um isqueiro que estaria em seu bolso.\nSuspeito de matar vigia em shopping está foragido há uma semana mesmo após entregar arma e contratar advogado\nHomem que morreu ao dar salto mortal foi socorrido por bombeiro de folga até a chegada da viatura; vídeo\nA vítima, segundo o Exército, é a cabo Maria de Lourdes Freire Matos. Já o suspeito foi identificado pela instituição como Kelvin Barros da Silva.