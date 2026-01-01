A Praia da Graciosa, em Palmas, recebeu um público estimado em 10 mil pessoas para a celebração da virada de ano. Mesmo sem uma programação oficial organizada pela prefeitura, tocantinenses e turistas lotaram a orla para acompanhar a queima de fogos e shows privados.\nTrajados de branco, famílias e grupos de amigos escolheram a areia e os estabelecimentos da orla para a contagem regressiva. A TV Anhanguera fez a cobertura jornalística da virada na praia e entrevistou o público.\nA supervisora Sueli Alves viajou do Pará com a família para reencontrar o filho e passar o Réveillon na capital tocantinense. "Adoramos aqui, as praias e passar em família", afirmou.\nA expectativa de uma "vida nova" em 2026 ganhou sentido literal para a professora Laila Luísa Ribeiro. Grávida, ela aguarda o nascimento do filho para depois do dia 20 de janeiro. "Tomara que eu não ganhe o filho hoje", brinca durante as comemorações.