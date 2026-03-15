O mestre de obras Antonio Lopes da Silva foi encontrado morto na manhã deste sábado (14) no setor Jardim Boa Sorte, em Araguaína, região norte do Tocantins. A vítima, que morava no local da obra onde trabalhava, foi atingida por disparos de arma de fogo após ter recebido o pagamento de seu salário no dia anterior.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Homem é encontrado morto após denúncia de arrombamento em obra de Araguaína\nDe acordo com a Polícia Militar, o proprietário da construção chamou a equipe por volta das 11h35, relatando que o funcionário estava desaparecido desde a sexta-feira (13). Ao chegarem na Avenida das Américas, os policiais encontraram o veículo da vítima estacionado no lote e uma das janelas do imóvel quebrada.\nO corpo de Antonio foi localizado dentro do quarto onde estava morando. Segundo a perícia, ele apresentava hematomas no rosto e duas perfurações causadas por disparos de arma de fogo, possivelmente de calibre 32, que atingiram a face e a perna. A morte foi confirmada no local por uma equipe do Samu.