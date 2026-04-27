Prédio da Prefeitura de Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul de Palmas continua em vigor, mesmo após decisão da Justiça do Tocantins que suspendeu o contrato com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sisemp), o prazo de 15 dias para que a Prefeitura reassuma a gestão direta das unidades ainda não começou a contar e a instituição segue gerenciando as unidades.\nA suspensão foi determinada na quarta-feira (22) pela desembargadora Hélvia Túlia Sandes Pedreira, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e do vereador Marcus Vinicius Camargo (Republicanos). A decisão prevê multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento.\nDe acordo com o presidente do Sisemp, Heguel Belmiro Souto, o sindicato acompanha o caso para que os direitos dos servidores sejam preservados e para que o atendimento à população não seja prejudicado. A expectativa é que, ao final do processo, seja garantido o vínculo por meio de concurso público.